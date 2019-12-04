كاف يعلن القائمة النهائية لمرشحي جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن القائمة النهائية للمرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2019.

وسيقيم كاف سيقيم حفل الإعلان عن الفائزين بجوائزه في مدينة سهل حشيش بالغردقة المصرية في 7 من الشهر القادم.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب إفريقي:

الكاميروني أندريه أونانا (أياكس).

المغربي حكيم زياش (أياكس).

الجزائري اسماعيل بن ناصر (ميلان).

السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي).

المصري محمد صلاح (ليفربول).

النيجيري أوديون إيغالو (شنغهاي).

الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (آرسنال).

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي).

السنغالي ساديو ماني (ليفربول).

الجزائري يوسف بلايلي (أهلي جدة).