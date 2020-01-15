كاف يقرر إقامة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الشتاء

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، برئاسة أحمد أحمد، إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، خلال فصل الشتاء.

وأشار موقع "ويوسبورت" الإفريقي إلى أن الاتفاق بين الكاميرون والاتحاد الإفريقي، يقضي بأن تنطلق البطولة في 9 يناير 2021، وتنتهي في 6 فبراير من نفس العام.

وسيعقد مسؤولو الاتحاد الإفريقي اجتماعاً مع المسؤولين في الكاميرون الأربعاء القادم، من أجل الوقوف على آخر استعدادات الدولة المستضيفة لهذا الحدث الإفريقي.

وقال نارسيس مويلي كومبي، وزير الرياضة الكاميروني في تصريحات للتلفزيون الرسمي لبلاده: "إقامة كأس أمم إفريقيا في يناير، يرجع للأحوال المناخية خلال هذا الوقت.

"سيكون المناخ صعباً خلال الفترة من يونيو حتى ديسمبر، ولذلك أفضل أن تقام كأس أمم إفريقيا في بلادنا خلال يناير وفبراير".

واختتم وزير الرياضة الكاميرون تصريحاته قائلاً: "هذه الفترة تتوافق مع موسم الأمطار الكبير، حيث تمطر يومياً، وتحديد الموعد النهائي، لمصلحة ومجد كرة القدم الإفريقية".

وكانت البطولة تقام في يناير، حتى قرر الاتحاد الإفريقي، تغيير موعدها، لتقام آخر نسخة التي أقيمت في مصر، خلال يونيو ويوليو.