كاكا: ميسي قد ينتقل للدوري الإنجليزي

أكد ريكاردو كاكا أسطورة ميلان ومنتخب البرازيل، أن ليونيل ميسي هداف برشلونة التاريخي يحتاج للتغيير، مشيراً إلى أنه قد يقرر الرحيل الصيف القادم إلى الدوري الإنجليزي.

ودخل "ليو" في خلاف مع إيريك آبيدال، السكرتير الفني للبارسا، بسبب انتقاد الفرنسي لمستوى اللاعبين في الآونة الأخيرة.

وقال البرازيلي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "لا أعتقد أن هناك أي مشكلة بالنسبة لميسي فيما يخص اللعب في الدوري الإنجليزي.

"أراه قادراً على النجاح في أي دوري من الدوريات الثلاثة الكبرى ومع أي فريق".

ورغم دعم كاكا لميسي، إلا أنه استدرك: "أعتقد أن الأمر يعود لما يرغب ليو في تحقيقه خلال مسيرته، من الصعب رؤيته مع فريق آخر، لكن ربما يرى بات يحتاج للتغيير وخوض تجربة جديدة".

وشبّه الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2007 الأمر مثل قرار كريستيانو رونالدو بالرحيل عن ريال مدريد صوب يوفنتوس والذي جاء صادماً وغير متوقع.

كما اعتبر كاكا مواطنه روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، ولويس سواريز من برشلونة أفضل مهاجمين في أوروبا في الوقت الراهن.

وأشاد بليفربول قائلاً: "أحب متابعة كرة القدم التي يقدمونها، إنه فريق رائع بقدرات مميزة مع مدرب عبقري مثل يورغن كلوب".

يذكر أن التقارير ربطت ميسي بالرحيل إلى مانشستر سيتي.