كاكا: وضع رونالدينيو مؤسف

أعرب البرازيلي ريكاردو كاكا نجم ميلان وريال مدريد السابق عن استيائه من الموقف الصعب الذي يمر به رونالدينيو، مواطنه وزميله السابق في صفوف الروسونيري، والذي يقبع بالسجن في باراغواي، بتهمة تزوير جواز سفر.

وقال كاكا، في تصريحات لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «أمر محزن للغاية، ليس لدينا المعلومات لمناقشة وضع رونالدينيو الحالي.

«بالنسبة لنا، نحن اللاعبين الذين زاملنا رونالدينيو، وتربطنا به علاقة صداقة، وحققنا معه الإنجازات، فإنه من المحزن للغاية أن نراه يمر بهذه الحالة.

«نأمل أن نراه كما نحب أن نراه، يبتسم ويلعب كرة القدم ويلهو».

وتعقد موقف رونالدينيو بالسجن خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تم منعه من الزيارات، نظراً لتفشي وباء كورونا، ليلعب كرة القدم مع النزلاء، كما شارك في وحدة النجارة؛ للاستفادة من وقت فراغه.