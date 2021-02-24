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كالديرون: ريال مدريد فشل في تعويض رونالدو

منشور 24 شباط / فبراير 2021 - 01:40
رونالدو يتصدر هدافي الدوري الإيطالي مع يوفنتوس حالياً
رونالدو يتصدر هدافي الدوري الإيطالي مع يوفنتوس حالياً

شدد رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق أن النادي ما زال يعاني من رحيل نجمه كريستيانو رونالدو قبل عامين.

وقال الرئيس السابق في مقابلة إعلامية: "رحيل رونالدو ما زال يلقي بظلاله على ريال مدريد الذي فشل في التعاقد مع لاعب يسد الفجوة الكبيرة التي خلفها".

"لذلك، يتحتم على النادي استقطاب مهاجم يحدث الفارق، عانى ريال مدريد كثيراً جراء هذا النقص وتحديداً في دوري الأبطال.

"شخصياً، احتجت لعامين من أجل إقناع رونالدو بالانتقال لريال مدريد، وبعدها كنا سعيدين لـ 9 أعوام، والآن يحتاج الفريق بشدة للاعب بسمات وتألق كريستيانو رونالدو".

كلمات دالة:كريستيانو رونالدويوفنتوسريال مدريدرامون كالديرون

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