كالديرون: ريال مدريد يريد صلاح لكنه لا يستطيع تغطية تكلفته

كشف رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق أن النادي مهتم جدياً بالتعاقد مع محمد صلاح هداف ليفربول، لكن المطالب المادية الضخمة تحول دون إتمام الصفقة.

وأثار المصري الجدل حول مستقبله مع الريدز حينما عبر في تصريحات إعلامية عن تقديره لريال مدريد وبرشلونة.

ويرتبط صلاح بعقدٍ مع ليفربول يمتد لعامين آخرين، ومع أن النادي الإنجليزي يتمسك بهدافه وفقاً لمدربه يورغن كلوب، إلا أن كالديرون واثق من أن ريال سيتحرك لجس النبض قبل نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن صلاح يحتل حالياً صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفاً وبفارق هدفين عن برونو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد أقرب مطارديه.