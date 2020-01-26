كالياري يفرض التعادل على إنتر في الدوري الإيطالي

فرض كالياري التعادل الإيجابي على مستضيفه إنتر ميلان بهدف لمثله الأحد ضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي.

بادر إنتر بالتسجيل بواسطة مهاجمه لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 29، لكن رادجيا ناينغولان أدرك التعادل لكالياري في الدقيقة 78.

وأنهى إنتر ميلان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مارتينيز لحصوله على إنذارين متتاليين في الوقت بدل الضائع.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع إنتر رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن المتصدر يوفنتوس الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع مستضيفه نابولي.