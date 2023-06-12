كاليدو كوليبالي مطلوب في السعودية

ارتبط اسم النجم الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي بالانتقال إلى الدوري السعودي (دوري روشن السعودي) بحسب تقارير إعلامية.

وكشف موقع "جيت فرينش فوتبول" أن صندوق السعودية للاستثمار تواصل مع نجم نابولي السابق من أجل نقله إلى البطولة المحلية.

هل سينتقل كوليبالي إلى السعودية؟

وقال الموقع في تغريدة: "يود الصندوق أن ينضم كوليبالي (31 عاماً) للاتحاد (اتحاد جدة)، لكنه سيمنح اللاعب خيار الانتقال إلى أي فريق سعودي يفضله."

ووصل السنغالي إلى ملعب ستامفورد بريدج صيف العام الماضي قادماً من نابولي في صفقة بلغت قيمتها نحو 38 مليون يورو ووقع عقداً يمتد حتى يونيو من عام 2026.

وتصل قيمة اللاعب حالياً بحسب موقع "ترانسفير ماركت" إلى حوالي 25 مليون يورو.

يذكر أن اتحاد جدة بطل دوري روشن السعودي نجح مؤخراً في اقتناص الأيقونة الفرنسية كريم بنزيمة هداف ريال مدريد.