كامافينغا يرفض يوفنتوس وسان جيرمان من أجل ريال مدريد

قرر لاعب الوسط الشاب إدواردو كامافينغا الانتقال إلى ريال مدريد مفضلاً إياه على الأندية الأخرى المهتمة بخدماته.

وأشارت صحيفة «آس» الإسبانية إلى أن نجم رين صاحب الـ 17 عاماً يحظى باهتمام شديد من باريس سان جيرمان ويوفنتوس، إلا أن وجود زين الدين زيدان على رأس القيادة الفنية لريال مدريد كان عاملاً مهماً في اختياره الانتقال إلى الملكي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رين نفى إمكانية رحيل كامافينغا عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد موسم واحد من تصعيده للفريق الأول.

ويبحث ريال مدريد عن لاعب وسط دفاعي صلب للعب دور البديل لكاسيميرو الذي يبقى حالياً دون بديل حقيقي منذ رحيل ماركوس يورينتي إلى أتلتيكو مدريد مطلع الموسم الجاري.