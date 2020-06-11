كامافينغا يشعل الصراع على توقيعه

بعد أن كان إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند حديث وسائل الإعلام الإسبانية الشهر الماضي، يبدو الشهر الحالي أنه سيسحب منه اللاعب الشاب إدواردو كامافينغا البساط كأكثر اللاعبين المطلوبين من قطبي الدوري الإسباني.

وأشعل الفرنسي الصاعد الصراع مبكراً بين أعرق الأندية الأوروبية، فبعد أن كان زيدان يراقب لاعب رين لكي يضمه في السوق الصيفي القادم، انضمت العديد من الأندية قائمة الفرق التي تريد الحصول على خدمات اللاعب، فقد أعلن برشلونة عن حاجته لاعب بمواصفات كامافينغا حتى يتسنى تجهيزه ليكون بديلاً للإسباني سيرجيو بوسكيتش الذي تراجع مستواه خلال الموسم الحالي، لينضم بعد ذلك كل من ليفربول ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

ويتفوق كامافينغا على جميع اللاعبين ممن هم بسنه فيما يتعلق بالقيمة السوقية، حيث من الممكن أن تصل قيمته التسويقية لأكثر من 42 مليوناً، وهي أعلى قيمة يصل إليها لاعب في السابعة عشرة من عمره في التاريخ.