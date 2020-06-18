كامب ناو الفارغ يثير استغراب سيتيين

أثارت المدرجات الخالية من الجماهير في ملعب كامب ناو بسبب البروتوكول المتبع بعد استئناف الدوري الإسباني نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، استغراب مدرب برشلونة كيكي سيتيين بعد فوز فريقه الثلاثاء على ضيفه ليغانيس 2-0.

وقال سيتيين: «قبل الاحماء، خرجت أتنزه قليلاً في الاستاد.. من الواضح أن المشهد كان مختلفاً. بدا الأمر وكأننا خسرنا جزءاً هاماً من كرة القدم، هذا الوقود الناقل للضجيج، والتصفيق، وأهازيج الجماهير التي تشعر بها، كل هذا نشعر به.

«ربما عندما تلعب على أرضك يساعدك هذا الأمر، لكن عندما تكون خارج ملعبك يصبّ في مصلحتك. مثال على ذلك، سيساعدنا هذا الأمر كثيراً عندما نخوض مباراتنا المقبلة على أرض اشبيلية دون جماهير».

وبهدفي آنسو فاتي (42) والقائد التاريخي ليونيل ميسي (69 من ركلة جزاء)، ابتعد برشلونة مؤقتاً بفارق خمس نقاط في الصدارة عن غريمه ريال مدريد الذي يستقبل فالنسيا اليوم ضمن المرحلة التاسعة والعشرين.

وهذا الفوز الثاني توالياً لبرشلونة بعد استئناف الليغا الأسبوع الماضي إثر انقطاع نحو ثلاثة أشهر.