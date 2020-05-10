كانافارو: احترم ميسي لكن مارادونا من عالم آخر

كشف قائد المنتخب الإيطالي ولاعب ريال مدريد ويوفنتوس السابق فابيو كانافارو عن رأيه في المقارنة بين أيقونتي الأرجنتين دييغو مارادونا وليونيل ميسي.

وقال كانافارو لشبكة "سكاي سبورتس": «أحترم ميسي كثيراً، وبالنسبة للجيل الجديد هو أحد أفضل اللاعبين، لكن مارادونا مختلف لأن كرة القدم كانت مختلفة، ركلوه كثيراً لكنه كان دائماً متحكماً في الكرة وكان قوياً».

وأضاف الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2006: «ميسي لاعب على أعلى مستوى، لكن مارادونا من عالم آخر، لا أقارنه أبداً بلاعبين آخرين.

«لم أشاهد بيليه أبداً لكني شاهدت مارادونا، لمدة سبع سنوات شاهدت جميع مبارياته، هو ليس أحد أفضل اللاعبين، إنه الأفضل».