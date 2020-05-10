كانافارو يحرج شبكة سكاي برأيه في محمد صلاح

أشاد قائد منتخب إيطاليا الحاصل على كأس العالم عام 2006 فابيو كانافارو، ومدرب منتخب الصين الحالي بمحمد صلاح هداف ليفربول منذ أن انضم إلى متصدر الدوري الإنجليزي في صيف 2017 قادماً من روما.

ويأتي هذا اللقاء في شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية بعد أقل من أسبوع على الخبر الذي كانت قد نشرته الشبكة البريطانية عن صلاح ومطالبة ليفربول ببيعه وهو الوقت الذي رد فيه الدولي المصري على الخبر بعلامات ساخرة لتظهر موجه كبيرة من الانتقادات على الخبر المطالب ببيع هداف الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح قد انضم إلى ليفربول منذ 3 مواسم وخلال المواسم الثلاثة نجح في التواجد بصدارة هدافي الفريق إضافة إلى الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي موسمين متتاليين، كما يتصدر ليفربول البطولة الحالية قبل أن تتوقف في منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 مرحلة.

وقبل التوقف الحالي بسبب تفشى فيروس كورونا، وكان النجم المصري قد خاض، 113 مباراة في الدوري الإنجليزي مع ليفربول وتشيلسي، حقق الفوز فى 83 مباراة، سجل 72 هدفاً وقدم 25 تمريرة حاسمة.

وقال كانافارو، لشبكة "سكاى سبورتس" البريطانية: “أحترم كثيراً محمد صلاح، تغير كثيرا في ليفربول، في السنوات الثلاث الماضية، وأصبح مثل الماكينة، الأمر قد يكون مختلف إذا كان لديك ميسي أو رونالدو، فإنك تبدأ أى مباراة متقدماً بهدف.

“إنه لاعب يريد أي مدرب تدريبه، لأنه يستطيع الدفاع والهجوم، ولا يترك أي شيء على أرض الملعب، أصبح صلاح ضمن نخبة نجوم العالم بعد انتقاله إلى ليفربول، في عام 2017 حصل على المرتبة السادسة في تصنيف جائزة الكرة الذهبية، وفي العام الماضي أنهى بالمركز الخامس".

ويعتبر رد قائد إيطاليا السابق ومدرب منتتخب الصين أفضل رد على الشبكة البريطانية وأنها أخطأت عندما تحدثت مطالبة ببيع محمد صلاح.