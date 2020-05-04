كانتي مستمر مع تشيلسي

بات النجم نغولو كانتي قريباً من الاستمرار مع تشيلسي، وفقاً للتصريحات الأخيرة للمدرب فرانك لامبارد.

وتطور الدولي الفرنسي البالغ من العمر 29 عاماً ليصبح واحداً من أفضل لاعبي الوسط في العالم، منذ قيادة ليستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015-2016.

وتوج كانتي أيضاً مع البلوز بألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي، ويتبقى في عقده مع البلوز 3 أعوام، وحينها سيبلغ من العمر 32 عاماً.

وأشارت بعض التقارير إلى نظر تشيلسي في العروض التي ستقدم للدولي الفرنسي الصيف القادم، في ظل اهتمام كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان بضمه.

وقال لامبارد عن كانتي وفقاً لصحيفة «ميرور» البريطانية: «كنا نعاني من 4 أو 5 إصابات قبل التوقف الأخير، وبالنظر إلى كانتي نجد أنه بوضوح مثال رائع، كونه خاض 4 أو 5 مواسم مذهلة على صعيد النجاحات الفردية، وتم استخدامه بصورة دائمة وصحيحة من قبل المدربين.

«هذا الموسم شارك في قرابة 40% من المباريات، كانت الأمور صعبة بالنسبة له، وافتقدناه بشدة، لكن بالنظر إلى المستقبل، عندما يستكمل الموسم مرة أخرى، نرغب أن يكون في أفضل شكل ممكن، وأن نستعيد أيضاً خدمات روبن لوفتيس تشيك».