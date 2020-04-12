كانتي يقحم يوفنتوس في معركة شرسة

أكد تقرير أن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي.

وكانت تقارير فرنسية قد أكدت نية البلوز، التخلي عن جهود كانتي، بحال وصول عرض مناسب.

ووفقاً لصحيفة “دايلي مايل” البريطانية، يرغب ماوريتسيو ساري مدرب يوفي، في العمل مجدداً مع لاعبه السابق كانتي، عقب تواجدهما معاً في تشيلسي الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار تشيلسي بفتح الباب أمام رحيل الدولي الفرنسي يعود لإصاباته وفشله في استعادة مستواه السابق.

وأوضحت أن الصفقة قد تحسم لصالح يوفنتوس عن طريق مبادلة يتم خلالها إقحام ميراليم بيانيتش أو دانييلي روغاني أو أليكس ساندرو.

يذكر أن كانتي يحظى أيضاً باهتمام قوي من قبل ريال مدريد وباريس سان جيرمان.