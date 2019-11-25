كاين: أثق بقدرة مورينيو على قيادة توتنهام لحصد الألقاب

قال هاري كاين، مهاجم توتنهام هوتسبير، أن فريقه وجد ضالته في مدرب حقق نجاحات كبيرة بالتعاقد مع جوزيه مورينيو، ويتعين عليه الآن التفكير في لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، في مسعى لإنهاء صيام دام 11 عاماً عن الألقاب.

وقاد البرتغالي الذي حل بدلاً من المقال ماوريسيو بوتشيتينو الأسبوع الماضي، سبيرز للفوز 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز على مستضيفه ويست هام يونايتد السبت في أول مباراة له مع الفريق.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن كاين قوله: "هذا المدرب فاز بألقاب مع جميع الأندية التي عمل بها. سجله معروف للجميع.

"حقق نجاحات كبيرة. أرغب في الفوز ببطولات وأتمنى أن يتحقق ذلك مع توتنهام وأعتقد انه سيكون عاما رائعا للفريق".

وحصد مورينيو مدرب بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق 25 لقباً كبيراً، لكن هذا السجل سيواجه اختباراً في توتنهام الذي لم يفز بأي لقب منذ كأس رابطة الأندية الإنجليزية في 2008.

وبعد انتصاره على ويست هام تقدم توتنهام للمركز العاشر.

وقال كاين أن وصول مورينيو سيمنح الفريق بداية جديدة: "عندما يدربك شخص في مكانته وسمعته ترتفع ثقة الفريق بنفسه وقدراته.

"ستكون بداية جديدة للجميع الآن لاظهار قدراتنا للمدرب وأتمنى أن يستغل اللاعبون الفرصة".