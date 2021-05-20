كاين: أريد الفوز بالبطولات مثل رونالدو وميسي

قال قائد توتنهام ومنتخب إنجلترا هاري كاين أنه لا يريد أن ينهي مسيرته نادماً على أي شيء، مؤكداً رغبته في الفوز بالبطولات والوصول إلى مستوى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، أكد كاين أنه لم يقل أنه سينهي مسيرته مع سبيرز، كما لم يؤكد الرحيل عن الفريق اللندني والذي يعد الخيار المفضل بالنسبة له حالياً وفقاً لتقارير إعلانية.

وقال هداف الدوري الإنجليزي: "لم أقل أبداً أني سأبقى في توتنهام حتى نهاية مسيرتي، ولم أقل يوماً أني سأترك توتنهام، قد يقول الناس أني يائس من الفوز بالبطولات هنا وأحتاج إلى خطوة أخرى للفوز بالألقاب، لكني أشعر أن أمامي المزيد من السنوات".

وأضاف: "لدي سبع أو ثماني أعوام من الممكن أن ألعبها في أعلى المستويات، إضافة إلى ما أملكه بالفعل في الدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك لا أستعجل أي شيء، ولست يائساً من أي شيء.

"هدفي النهائي مع نهاية مسيرتي هو مطابقة إنجازات رونالدو وميسي اللذان يعتبران أفضل اللاعبين في جيلهم على الإطلاق، حيث أنهما حافظا على استمرارية مرعبة لسنوات طويلة.

"أريد أن أشارك في أكبر المباريات، هذا الموسم، أشاهد دوري أبطال أوروبا والفرق الإنجليزية تقدم أداءً مذهلاً، هذه هي المباريات التي أريد المشاركة فيها.

"إنها لحظة هامة في مسيرتي حيث يجب أن أفكر وأرى مكاني، أين سأكون في النهاية متروك لي، كيف أشعر وما سيكون الأفضل بالنسبة لي ولمسيرتي المهنية".

وحول رئيس نادي توتنهام دانييل ليفي قال: "كان رائعاً معي، كان يكافئني دائماً بالعقد الذي أريده، وقعت عقداً لمدة أربعة أو خمسة مواسم عندما كان عمري 21 عاماً، لكني أبليت بلاءً حسناً، كان عادلاً معي، ولطالما ربطتنا علاقة جيدة".

وربما يعيش صاحب الـ 27 عاماً الموسم الأفضل له من الناحية الفردية، رغم خروج توتنهام من المنافسة على جميع البطولات، إذ سجل 31 هدفاً، وصنع 16 هدفاً آخر في جميع المسابقات.