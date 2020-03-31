كاين: رحيلي عن توتنهام وارد

أثار هاري كاين، مهاجم توتنهام هوتسبير، الجدل حول مستقبله، عندما اعترف بأنه قد يغادر النادي اللندني إذا لم يلمس تقدماً في صفوفه خلال الفترة القادمة.

ويغيب الدولي الإنجليزي عن سبيرز منذ مطلع العام الجاري، بسبب إصابة في الكاحل، وكان من المتوقع ألا يعود للمشاركة في المباريات قبل نهاية الموسم الحالي، لكن انتشار فيروس كورونا سيجعله حاضراً في المراحل المتبقية إن أقيمت.

وخلال ظهوره في بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، قال قائد النادي اللندني: “الرحيل عن توتنهام؟ من الواضح أني تلقيت هذا السؤال كثيراً، والآن سأجيب عليه، في الحقيقة لا أستطيع أن أقول نعم أو لا، لأني أحب توتنهام ودائماً ما سأحبه.

“لكن إن لم أشعر بتطور الفريق وبأنه لا يسير في الطريق الصحيح فلن أبقى هناك للأبد، أنا لا ألعب للمتعة فقط، أنا لاعب طموح وأريد أن أصبح واحداً من أفضل اللاعبين”.

ويأتي تفكير كين في الرحيل عن توتنهام، في ظل رغبته في الفوز بالبطولات، وهو ما سيكون صعباً مع فريقه الحالي الغائب عن منصات التتويج.

وكان توتنهام قد ودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي، بعد هزيمته في مجموع المباراتين أمام لايبتزيغ برباعية نظيفة، مما يمثل خيبة أمل كبيرة بالنسبة لكاين.