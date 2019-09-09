كاين: لم أدع يوماً السقوط للحصول على الأخطاء

دافع النجم هاري كاين هداف توتنهام هوتسبير عن نفسه بشأن الاتهامات التي تلقاها مؤخراً حول كونه يدعي السقوط للحصول على ركلات الجزاء.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الدولي الإنجليزي وأكد خلالها أنه يقوم بما يتوجب عليه القيام به من أجل الفريق.

"لم يسبق لي أن قمت بادعاء السقوط من قبل، وأتمنى ألا يحدث ذلك في المستقبل معي، لا أريد أن أضطر لفعل ذلك.

"أستخدم جسدي بشكل جيد وهو أمر عليك القيام به عندما تكون رأس حربة، لكن لا يمكن تغيير رأي الجماهير.

"مثل هذه الأمور كانت لا تشغلني فالأهم بالنسبة لي أن أقوم بأفضل ما لدي في الملعب وأحقق الانتصارات".

يذكر أن كاين فاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين.