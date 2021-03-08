كاين وفيرنانديش يشددان الخناق على صلاح

شدد برونو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد، وهاري كاين مهاجم توتنهام، الخناق على محمد صلاح جناح ليفربول متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد فيرنانديش فريقه أمس إلى الفوز في لقاء ديربي مانشستر على جاره سيتي 2-0، ضمن مباريات المرحلة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز البرتغالي الهدف الأول للشياطين الحمر في الدقيقة الثانية من ركلة جزاء، وتكفل زميله لوك شو بتسجيل الهدف الثاني.

بدوره، قاد كاين إلى جانب زميله غاريث بايل، فريق توتنهام للفوز على ضيفه كريستال بالاس (4-1)، بتسجيل كل واحد منهما هدفين.

ورفع فيرنانديش خليفة مواطنه النجم كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، وكاين رصيديهما إلى 16 هدفاً لكلٍ منهما، ليتقاسما المركز الثاني على سلم ترتيب أفضل هدافي البطولة، ويشددا الخناق على صلاح المتربع على عرش الصدارة برصيد 17 هدفاً.

فيما يلي قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي:

1- المصري محمد صلاح (ليفربول) – (17 هدفاً)

2- البرتغالي برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد) – (16 هدفاً)

3- الإنجليزي هاري كاين (توتنهام هوتسبير) – (16 هدفاً)

4- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام) – (13 هدفاً)

5- الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون) – (13 هدفاً)

6- الإنجليزي باتريك بامفورد (ليدز يونايتد) – (13 هدفاً)

7- الإنجليزي جايمي فاردي (ليستر سيتي) – (12 هدفاً)

8- الألماني إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي) - (11 هدفاً)

9- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – (10 أهداف)

10- الإنجليزي كالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – (10 أهداف)