كاين يدرس الرحيل عن توتنهام ومانشستر سيتي مهتم

عادت علامات الاستفهام لتحيط بمستقبل نجم توتنهام هاري كاين، إذ تزيد احتمالية رحيله عن النادي اللندني من أجل اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية.

وتحت عنوان “كاين يواجه أكبر قرار في حياته”، أكدت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية أن كاين، صاحب الـ 27 عاماً، والذي لا يزال أحد أكثر المهاجمين قيمة في العالم، لديه خيار التوقيع مع عملاق أوروبي من أجل المنافسة على الفوز بالألقاب.

وكان المهاجم الإنجليزي محط اهتمام العديد من عمالقة القارة الأوروبية لوقت طويل، لكن الآن، وبعد معاناته من عدة إصابات، يشعر اللاعب أنه ربما يفوته القطار إذا لم يتحرك للانضمام إلى نادٍ أكبر.

وتحت قيادة المدير الفني لسبيرز جوزيه مورينيو، لا يشعر الدولي الإنجليزي أنه بإمكانه استعراض قدراته التهديفية الرائعة في ظل حصول لاعبين آخرين على ثقل أكبر في طريقة اللعب الدفاعية للمدرب البرتغالي، ليدرس اللاعب بجدية فكرة الرحيل.

ويبحث مانشستر سيتي عن مهاجم جديد لتعويض الرحيل المحتمل لهدافه سيرجيو أغويرو، فيما يضع النادي اسم كاين على طاولته بفضل قدراته كرأس حربة صريح، وهو الخيار المثالي الذي يبحث عنه.

ولفت التقرير إلى أن إدارة توتنهام قد تقبل التخلي عن كاين بمقابل يقترب من 100 مليون يورو، من أجل تعويض الخسائر الاقتصادية للنادي التي عانى منها منذ بناء الملعب الجديد، وهو الرقم الذي سيكون باستطاعة السيتيزنز دفعه للحصول على خدمات كاين.

على النقيض، يبتعد ريال مدريد وبرشلونة عن الصورة، رغم متابعتهما لكاين لسنوات، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الناديين في أعقاب جائحة كورونا، وهو ما يجعل من الصعب عليهما إجراء صفقة من هذه النوعية.