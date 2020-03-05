كاين يفكر في الرحيل عن توتنهام

أصبح توتنهام مهدداً بفقدان نجمه الأول هاري كاين، في حالة عدم التأهل للنسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا.

ويعاني صاحب الـ 26 عاماً حالياً من إصابة في أوتار الركبة، ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة قد تصل إلى نهاية الموسم الحالي.

وساهم غياب كاين بشكل كبير في النتائج السلبية لسبيرز الأسابيع الماضية، حيث يعاني فريق المدرب جوزيه مورينيو من نقص واضح في خط الهجوم.

وكشفت صحيفة "تيليغراف" البريطانية عن أنباء صادمة لجماهير سبيرز، بأن المهاجم يفكر جدياً في الرحيل، لو لم يتأهل الفريق لدوري الأبطال الموسم القادم.

وما يزيد الأمور صعوبة على توتنهام، تعقد الموقف حالياً في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز السابع بعد خسارة آخر 3 مباريات.

وأوضحت أن كاين يشعر بالامتنان تجاه توتنهام، بعدما شق طريقه نحو الشهرة من خلاله ليصبح من أفضل الهدافين في العالم.

مع ذلك يعتبر كاين استمراره لفترة أطول في توتنهام دون المنافسة على البطولات الكبيرة، كأزمة كبيرة قد تعطل مسيرته وطموحاته الشخصية.

ويفضل الدولي الإنجليزي الانتقال لمانشستر يونايتد وفقاً للصحيفة بحال رحيله عن توتنهام رغم ما يعانيه الشياطين الحمر بدورهم خلال السنوات الماضية، وسط ترقب من ريال مدريد، تحسباً لاتخاذ خطوة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن كاين نجح في تسجيل 181 هدفاً مع توتنهام في 278 مباراة، لكنه لم يحصد أي بطولة مع الفريق الإنجليزي حتى الآن.