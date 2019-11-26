كاين يقود توتنهام للفوز على أولمبياكوس

في الظهور الثاني للمدرب جوزيه مورينيو مع توتنهام، انتزع الفريق الإنجليزي فوزاً معنوياً مهماً على حساب أوليمبياكوس اليوناني بنتيجة 4-2 ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

نجح الضيوف في التقدم خلال الشوط الأول بهدفين أحرزهما يوسف العربي وروبن سيميدو في الدقيقتين 6 و19، قبل أن يقلص ديلي آلي الفارق لسبيرز (45+1).

وفي الشوط الثاني، تمكن هاري كاين من إدراك التعادل في الدقيقة 50، لينجو صاحب الأرض من هزيمة محققة.

ولم تتوقف عودة سبيرز عند هذا الحد، بل انتزع النقاط الثلاث بعدما سجل ثنائية أخرى لسيرج أورييه وكاين في الدقيقتين 73 و77.

ومع انتهاء الجولة الخامسة، يحتل بايرن ميونيخ صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، يليه توتنهام بـ 10 نقاط ليتأهلا معاً لدور الـ 16، ثم ريد ستار بـ 3 نقاط، وأولمبياكوس بنقطة وحيدة.