كاييخون يتفوق على ميسي في رقم قياسي

يهيمن ليونيل ميسي أسطورة برشلونة على الكثير من الأرقام القياسية في العقد الأخير على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى، لكن رقماً واحداً أفلت من بين يديه ليذهب لخوسيه كاييخون نجم نابولي.

فقد سلطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على إنجاز شخصي لمواطنها كاييخون الذي يعد الأكثر مشاركة في مباريات في الدوريات الخمسة الكبرى خلال السنوات العشر الأخيرة، متجاوزاً ميسي.

وخاض الإسباني 351 مباراة في العقد الماضي مع ريال مدريد وإسبانيول ونابولي في الفترة ما بين 2010 و2019، بمتوسط 35 مرحلة كل عام.

وتفوق كاييخون على إيدين هازارد (348 مباراة)، وميسي (343)، وأنتوان غريزمان (338) في قائمة اللاعبين الأكثر استخداماً من قبل المدربين في الدوريات الكبرى.

وظهر كاييخون مع الفريق الأول لريال مدريد في عهد جوزيه مورينيو، لكنه كان يلعب دور الورقة الرابحة بمقاعد البدلاء، بينما عاش أفضل فتراته مع نابولي منذ 2013، وبات ركيزة أساسية يعتمد عليها مدربوه مثل ماوريتسيو ساري ورافاييل بينيتيز وكارلو أنشيلوتي.