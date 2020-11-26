كبار أوروبا مهتمون بلاوتارو

كشف تقرير كتالوني، عن موعد حسم مستقبل لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان.

وكان لاوتارو (23 عاماً) قريباً من الانتقال إلى برشلونة، الصيف الماضي، إلا أن ناديه رفض التفاوض على قيمة الشرط الجزائي (111 مليون يورو). وهو ما أفسد الصفقة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.

ولا يزال لاوتارو يحظى باهتمام البارسا، وكذلك مانشستر سيتي وريال مدريد، بينما يتقاضى راتباً سنوياً قدره 2.2 مليون يورو من إنتر، ويرتبط بعقد حتى صيف 2023.

وحسب موقع “كالتشيوميركاتو”، فإن العقد الجديد للاوتارو سيتضمن زيادة مالية كبيرة في راتبه السنوي، حيث سيتقاضى 7.5 مليون يورو بالتساوي مع روميلو لوكاكو.

وأوضح التقرير، أن إدارة إنتر لديها النية أيضاً للتفاوض على الشرط الجزائي والبالغ 111 مليون يورو لصالح الأندية خارج إيطاليا فقط، خلال الفترة من 1 إلى 7 يوليو، حيث ترغب الإدارة في إلغائه تماماً.

وأضاف التقرير، أن لاوتارو يجب أن يحسم موقفه سريعاً، خاصة وأنه لم يكن متوقعاً أن يقدم إنتر عرضاً بهذه القيمة، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن مسؤولي النيراتزوري سيعقدون جلسة مع ممثلي لاوتارو، في منتصف ديسمبر.

ويرغب النادي في تعديل عقد اللاعب وإلغاء الشرط الجزائي، الذي سيسري العمل به من جديد، بدءاً من يناير.

في المقابل، يريد ممثلو الأرجنتيني زيادة راتبه إلى 7.5 مليون يورو، في الموسم، لكن في ظل أزمة كورونا، فإن الاتفاق على 6.5 مليون سيكون جيداً أيضاً.

ويتمسك إنتر بالإبقاء على لاوتارو، حيث يعتقد المسؤولون أنه يمثل مستقبل النادي.