كبار أوروبا يحققون الفوز في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022

حققت منتخبات أوروبا الكبيرة انتصارات متوقعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

لحساب المجموعة الأولى، تغلب منتخب البرتغال على مستضيفه اللوكسمبورغي بثلاثة أهداف لهدف، سجل للفائز ديوغو جوتا وكريستيانو رونالدو وجواو بالينيا.

وفي نفس المجموعة، تعادل منتخب قطر مع غريمه الآيرلندي بهدف لمثله، سجل للعنابي محمد مونتاري بعد تقدم الآيرلنديين عن طريق جيمس ماكلان.

ضمن المجموعة الخامسة، اكتسح منتخب بلجيكا ضيفه البيلاروسي بثمانية أهداف نظيفة سجلها ميتشي باتشواي، وهانز فاناكن (هدفان)، ولياندرو تروسارد (هدفان)، وجيريمي دوكو ودينيس برايت وكريستيان بينتيكي.

وفي المجموعة ذاتها، تفوق منتخب ويلز على غريمه التشيكي بهدف دون رد سجله دانييل جيمس.

لحساب المجموعة السابعة، سحق منتخب هولندا مستضيفه منتخب جبل طارق بنتيجة 7-0، جاءت الأهداف عبر ستيفن بيرغويس ولوك دي يونغ، وممفيس ديباي (هدفان)، وجورجينيو فاينالدوم ودونيايل مالين ودوني فان دي بيك.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل منتخب تركيا مع غريمه اللاتفي بثلاثية لكلٍ منهما.

ضمن المجموعة الثامنة، فاز منتخب كرواتيا على نظيره المالطي بثلاثية حملت تواقيع إيفان بيريشيتش ولوكا مودريتش ويوسيب بريكانو.