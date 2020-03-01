كبار أوروبا يطاردون لاوتارو مارتينيز

أشعل لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان حرباً خفية بين برشلونة وريال مدريد، اللذين يرغبان بشدة في ضمه الصيف القادم، وذلك قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بينهما، الأحد على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ووفقًا لصحيفة “دايلي مايل” البريطانية نقلاً عن "موندو ديبورتيفو” الكتالونية، وجد صاحب الـ 22 عاماً نفسه في خضم تنافس كبير بين الناديين لضمه الموسم المقبل على الرغم من أنه لا يزال يشكل أولوية لفريقه، الذي ينافس على لقب الدوري الإيطالي.

ويملك اللاعب شرطاً جزائياً في عقده بقيمة 111 مليون يورو.

ويؤمن برشلونة بأن مارتينيز، سيكون البديل المناسب للويس سواريز، الذي يكبره بـ 11 عاماً، ويغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بعد جراحة في الركبة، مع عثمان ديمبيلي.

وبالتالي فإن الحاجة إلى عنصر جديد في خط الهجوم يشكل أولوية قصوى للفريق الكتالوني.

أما ريال مدريد، فيعاني أمام المرمى منذ رحيل كريستيانو رونالدو، بعدما فشل لوكا يوفيتش، المنضم الصيف الماضي، في إظهار قدراته حتى الآن.

فرق أخرى أبدت أيضاً اهتماماً بمارتينيز، منها مانشستر سيتي، ومانشستر يوناتيد، لكن مع اعتقاد جازم بأن إسبانيا ستكون محطة الأرجنتيني التالية إذا ما اختار الرحيل عن إنتر، الذي ينتهي عقده معه صيف 2023.