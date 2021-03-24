كبار أوروبا يفتتحون الطريق إلى مونديال قطر

تنطلق الأربعاء فعاليات التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 والمقررة في قطر وسط إجراءات احترازية مشددة وأجواء صعبة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وتختلف هذه التصفيات عن أي نسخة سابقة من التصفيات المؤهلة للمونديال بسبب الظروف والأجواء التي تجرى المباريات خلالها حيث تلقي جائحة كورونا بظلالها على هذه التصفيات.

وسيشتمل التوقف الدولي على ثلاث جولات متتالية من التصفيات الأوروبية المؤهلة، وتتبعها ثلاث جولات أخرى في سبتمبر المقبل وذلك بعد انتهاء فعاليات يورو 2020 وأولمبياد طوكيو حيث تم تأجيل الحدثين إلى منتصف العام بسبب كورونا أيضاً.

وستقام جولتان آخريان من التصفيات في أكتوبر المقبل ثم تتبعهما جولتان آخريان في التوقف التالي المقرر خلال نوفمبر.

ووزعت المنتخبات الـ55 الأوروبية على عشر مجموعات في هذه التصفيات حيث يتأهل صاحب المركز الأول فقط من كل مجموعة إلى النهائيات مباشرة فيما ينضم أصحاب المركز الثاني في المجموعات العشر إلى منتخبين من دوري أمم أوروبا لتخوض هذه المنتخبات دوراً فاصلاً على ثلاث بطاقات أخرى للمونديال.

سيكون مونديال 2022 هو أول نسخة من بطولات كأس العالم تقام في فصل الشتاء بسبب ارتفاع حرارة الطقس في قطر خلال فصل الصيف.

وستقام فعاليات المونديال من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

وسيستهل المنتخب الفرنسي حامل اللقب رحلته في التصفيات اليوم الأربعاء باستضافة نظيره الأوكراني في إطار فعاليات المجموعة الرابعة.

ويبدأ المنتخب الألماني مسيرته في هذه التصفيات قبل شهور قليلة على رحيل المدرب يواكيم لوف عن منصب المدير الفني للفريق.

وكان لوف أعلن مؤخراً أنه سيترك تدريب المانشافت في أعقاب بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وسيستهل المانشافت مسيرته في التصفيات على ملعبه بمواجهة ضيفه الآيسلندي غداً الخميس ضمن منافسات المجموعة العاشرة ثم يحل ضيفاً على نظيره الروماني يوم الأحد قبل خوض الجولة الثالثة من التصفيات على ملعبه أمام منتخب مقدونيا الشمالية في 31 مارس الحالي.

وكانت دويسبورغ في ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية قد قررت أخيراً السماح للاعبين الألمان الناشطين في الدوري الإنجليزي بالدخول إلى البلاد، وذلك حتى قبل رفع اسم المملكة المتحدة من قائمة الدول ذات المخاطر العالية في ما يتعلق بكورونا.

وأصبح بمقدور المنتخب النمساوي الاعتماد على 19 لاعباً محترفا بالدوري الألماني حيث تم استدعاؤهم استعداداً لمباراة اسكتلندا.

كما استدعى المنتخب البولندي مهاجمه الفذ روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ والدوري الألماني.

وقد يمنح غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي المهاجم أولي واتكينز فرصة خوض أول مباراة دولية.

ورغم استمرار هاري كاين مهاجم توتنهام في قيادة هجوم المنتخب الإنجليزي واقتسامه صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع محمد صلاح مهاجم ليفربول برصيد 17 هدفاً لكل منهما ينتظر أن يحصل واتكينز على فرصة للمشاركة بعدما سجل عشرة أهداف لأستون فيلا هذا الموسم.

وقال ساوثغيت “لدينا دومينيك كالفيرت ليوين وهاري كاين، ونسعد بهما كثيراً… ولكننا لا نعلم ما سيحدث بعد ذلك. ومن الجيد أن نرى أولي عن قرب وأن يتعرف هو على طريقة عملنا”.

ويغيب جوردان هندرسون عن المنتخب الإنجليزي في هذا التوقف الدولي بسبب الإصابة فيما تشهد صفوف الفريق عودة الثلاثي جون ستونز ولوك شو وجيسي لينغارد.

وبعد مباراته المقررة أمام سان مارينو يوم الخميس سيحل المنتخب الإنجليزي ضيفاً على نظيره الألباني يوم الأحد المقبل.

ويعاني المنتخب الإسباني من أزمة في الهجوم قبل بدء مسيرته بالتصفيات ضمن المجموعة الثانية؛ حيث أصيب جيرارد مورينو مهاجم فياريال مطلع هذا الأسبوع وغاب عن تدريبات الفريق.

ويعاني لويس إنريكي المدير الفني من غياب آنسو فاتي المصاب منذ فترة طويلة كما ينتظر أن يفتقد في مباراته الأولى بالتصفيات أمام اليونان يوم الخميس جهود مورينو إذا لم يكتمل شفاء اللاعب علماً بأنه يتصدر اللاعبين الإسبان في قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويستضيف المنتخب السويدي نظيره الجورجي، وقد تشهد المباراة عودة المهاجم الكبير زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان إلى المنتخب السويدي بعد سنوات من اعتزال اللاعب دولياً في 2016.

ويستحوذ إبراهيموفيتش على لقب الهداف التاريخي للمنتخب السويدي.

يخوض المنتخب الإيطالي هذه التصفيات كواحدة من ثلاث جبهات يكافح فيها الفريق هذا العام، حيث يخوض أيضاً فعاليات يورو 2020 إضافة إلى خوض الأدوار النهائية للنسخة الثانية من دوري أمم أوروبا.

وسيستضيف الفريق نهائيات دوري الأمم والتي سيتنافس فيها مع منتخبات بلجيكا وإسبانيا وفرنسا خلال أكتوبر المقبل.

وأبدى روبرتو مانشيني، الذي تولى تدريب الآتزوري في مايو 2018، تفاؤلاً حذراً بشأن فرص الفريق في تصفيات المونديال خاصة بعد غيابه عن مونديال 2018 بروسيا والذي كان الغياب الأول للفريق عن النهائيات منذ 60 عاماً.

واستدعى مانشيني 38 لاعباً استعداداً للمباريات الأولى في التصفيات أمام منتخبات آيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا في الجولة الثالثة بالتصفيات.

وسيحل المنتخب الهولندي الذي غاب أيضاً عن مونديال 2018 بروسيا ضيفاً على نظيره التركي غداً ضمن منافسات المجموعة السابعة فيما سيستهل المنتخب البرتغالي حامل اللقب الأوروبي مسيرته في التصفيات على ملعبه أمام منتخب آذربيجان ضمن منافسات المجموعة الأولى.