كبار إيطاليا يتسابقون للتعاقد مع أغويرو

كشفت تقارير إيطالية عن سعي يوفنتوس وإنتر ميلان للتعاقد مع سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفي.

وأعلن الأرجنتيني صاحب 32 عاماً رحيله عن سيتي عقب انتهاء عقده الصيف المقبل.

وارتبط اسم أغويرو بالانتقال إلى برشلونة، بالإضافة إلى اهتمام باريس سان جيرمان أيضاً بضمه.

وأشار موقع “فوتبول إيطاليا” إلى أن يوفنتوس وإنتر ميلان يرغبان في التعاقد مع مهاجم بحجم وخبرة أغويرو، حيث بدأ مسؤولو الناديان بالتواصل مع ممثلي اللاعب.

وأضاف الموقع أن الأرجنتيني بات أحد أهم أهداف يوفي إلى جانب مويس كين مهاجم البيانكونيري السابق.

وبالنسبة لإنتر ميلان، يبحث المدرب أنتونيو كونتي عن مهاجم جديد، للتواجد رفقة الثنائي المميز لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو.

وأوضح الموقع أن أغويرو لم يتخذ قراره بعد بشأن هوية فريقه القادم، لكن خيار التواجد في الدوري الإيطالي حاضر بقوة.