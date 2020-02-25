كبار إيطاليا يتنافسون على ضم ماتيتش

اتخذ نيمانيا ماتيتش، لاعب وسط مانشستر يونايتد قراراً بالرحيل نهاية الموسم الجاري، مع تلقيه أكثر من عرض رسمي للانتقال إلى إيطاليا.

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن يوفنتوس يفكر في ضم الدولي الصربي الموسم القادم في صفقة انتقال حر، خاصة أن عقده ينتهي مع يونايتد بعد انتهاء الموسم.

كما يراقب الثنائي إنتر وميلان وضع ماتيتش بترقب كبير، تحسباً لتقديم راتب مميز من أجل إقناعه بالانتقال إلى أحدهما.

وشارك لاعب الوسط الصربي في 20 مباراة مع يونايتد بجميع المسابقات هذا الموسم، علماً بأن قيمته السوقية تصل إلى 20 مليون يورو.