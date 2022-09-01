كرة القدم على منصة TOD: شاهدوا البث المباشر للمباريات من الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني ودوري الدرجة الأولى الفرنسي والدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا

تعتبر TOD بلا شك منصة البث عبر الانترنت المفضلة لعشاق الرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة جمهور كرة القدم، حيث ستكون الأيام القادمة حافلة بالإثارة والترفيه.

يعود دوري أبطال أوروبا في وقت مبكر من الأسبوع المقبل على منصة TOD، بعد عطلة نهاية أسبوع مليئة بالمباريات، بما في ذلك أطول ديربي في انجلترا، ومباريات الدوري الإسباني والدوري الألماني.

فيما يلي أكثر المباريات انتظاراً خلال الأيام القليلة المقبلة والتي يمكن للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشاهدتها على منصة TOD

• 2 سبتمبر، الجمعة - بوروسيا دورتموند - هوفنهايم، الدوري الألماني

• 3 سبتمبر، السبت - ديربي ميرسيسايد - إيفرتون - ليفربول، الدوري الإنجليزي

• 3 سبتمبر، السبت - يونيون برلين - بايرن ميونيخ، أينتراخت فرانكفورت – لايبزيغ، الدوري الألماني

• 3 سبتمبر، السبت - إشبيلية - برشلونة، الدوري الإسباني

• 4 سبتمبر، الأحد - مانشستر يونايتد - أرسنال، الدوري الإنجليزي

لكن هذا ليس كل شيء، فالأسبوع المقبل سيعود دوري أبطال أوروبا.

• 6 سبتمبر، الثلاثاء - أكبر مباراة في تلك الليلة: باريس سان جيرمان - يوفنتوس

• 7 سبتمبر، الأربعاء - إنتر ميلان - بايرن ميونخ

• 10 سبتمبر، السبت - لايبزيج - بوروسيا دورتموند

ومع ذلك، يمكن القول إن يوم الأحد، 18 سبتمبر، سيكون أكثر أيام الشهر ازدحاماً بالمباريات التي لا يمكن أن يفوتها أي عاشق لكرة القدم. وسيشهد ذلك اليوم ثلاث مباريات رئيسية:

• أتلتيكو مدريد - ريال مدريد، الدوري الإسباني

• تشيلسي - ليفربول، الدوري الإنجليزي

• ليون - باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي

ومع أنه سيكون هناك بعض التداخل بين أوقات المباريات في إسبانيا وفرنسا، فسيتمكن المشاهدون بفضل منصة TOD من الوصول بسهولة إلى جميع المباريات!

توفر TOD لمشاهديها وصولاً حصرياً ومباشراً إلى جميع المباريات من الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الألماني ودوري الدرجة الأولى الإيطالي ودوري أبطال أوروبا. ويمكن للمشاهدين مشاهدة المباريات على الشاشات والأجهزة التي يختارونها. ويأتي تطبيق TOD مع جداول زمنية تفاعلية ومرئيات4k/UHD وصوتيات دولبي أتومز. وتوفر المنصة الوصول إلى 24 قناة رياضية مباشرة، مما يجعل محتواها الرياضي الأكثر تميزاً وتفرداً في المنطقة. وتدعم المنصة الأجهزة الذكية وأنظمة التشغيل الشهيرة بما يوفر للمشاهدين الفرصة للاستمتاع بالمحتوى في أي وقت ومن أي مكان، مع إمكانية توصيل ما يصل إلى 5 أجهزة. لمعرفة المزيد عن المنصة والاشتراك تفضلوا بزيارة www.tod.tv.