كرواتيا تقصي هولندا وتتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب كرواتيا انتصاراً مستحقاً على مستضيفه الهولندي بأربعة أهداف لاثنين بعد التمديد في المواجهة النارية التي جمعتهما على أرضية ملعب فينورد ضمن نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ليبلغ المباراة النهائية.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 34 عن طريق دونيايل مالين، لكن أندريه كراماريتش عادل النتيجة من ركلة جزاء بعد 10 دقائق على بداية الشوط الثاني.

وتقدم ماريو باشاليتش للكروات في الدقيقة 73، إلا أن نوا لانغ أنقذ الطواحين حين أدرك التعادل في الدقيقة 90+6.

وفي الشوطين الإضافيين، أضاف منتخب كرواتيا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 98 عبر برونو بيتكوفيتش، و116 عن طريق لوكا مودريتش من ركلة جزاء.

كرواتيا تنتظر الفائز من مواجهة إسبانيا وإيطاليا

وسيلاقي الكروات في النهائي الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر الذي سيجمع منتخب إيطاليا وإسبانيا ليلة الخميس.