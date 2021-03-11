كروتوني يدين العنصرية تجاه الجزائري وناس

أدان كروتوني الإساءات العنصرية التي تلقاها الدولي الجزائري آدم وناس المعار من نابولي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف النجم المتوج بكأس أمم إفريقيا 2019 مع منتخب بلاده عبر حسابه على إنستغرام أنه تلقى إساءات عنصرية بعد تسجيله هدفاً جميلاً خلال فوز فريقه 4-2 على ضيفه تورينو ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وشارك وناس (24 عاماً) عبر خاصية القصص بعض التعليقات التي وصلته وأردفها بتعليق “هل هذا طبيعي؟”.

وسجل صانع الألعاب الهدف الأخير في اللقاء في الوقت بدل الضائع، كان الثاني له في خمس مباريات مع كروتوني منذ وصوله على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الشتوية، ومرر الكرة الحاسمة في الثالث واختير رجل المباراة.

وتلقى الجزائري عبارات مسيئة حيث تمنى له البعض “الموت” وطالبه “بالعودة إلى إفريقيا” ووصفه أحد التعليقات بأنه “قرد” و”زنجي”.

وأدان جياني فرينا رئيس كروتوني متذيل الترتيب “الإهانات التي تعرض لها آدم وناس على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وتابع في بيان عبر موقع النادي الرسمي: “يجب إدانة العنصرية دائماً وفي أي ظرف، بشكل واضح وصريح، لا يكفي الحديث عن تصرف قلة من الناس، يجب أن يكون لكل شخص موقف لا لبس فيه، خاصة للأشخاص أمثالنا الذين يشكلون مثالاً للملايين من الأطفال”.

وشدد فرينا: “وناس هو لاعب كرة، لكن قبل كل شيء هو شاب. ما يجعله مختلفا عن الآخرين هي موهبته فقط”.

وأعاد تورينو نشر البيان على حسابه عبر تويتر وأردفه بتعليق “ما من مكان للعنصرية يا آدم، نحن معك. أطردوا العنصرية”.

كما تضامن ميلان ثاني الترتيب حيث كتب على تويتر “نحن نقف إلى جانب آدم وناس. نقف ضد أي شكل من أشكال التمييز”.