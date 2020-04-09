كروس: البعض أخطأ في تفسير تصريحاتي

حرص توني كروس نجم وسط ريال مدريد، على توضيح موقفه من قضية تخفيض أجور لاعبي الفريق، بعد الأزمة الأخيرة التي تسببت فيها تصريحاته.

وخرج الدولي الألماني بتصريحات مثيرة للجدل هذا الأسبوع، حول قرار النادي الإسباني بتخفيض رواتب اللاعبين، لمواجهة أزمة كورونا التي تجتاح العالم.

ووصف كروس عملية خصم من الراتب، بالتبرع عبثاً، مطالباً الحصول على راتبه كاملاً، بدلاً من التخلي عن جزء من أجره بشكل إجباري.

وأوضح الألماني عبر حسابه على موقع "تويتر": "ربما لم تتم ترجمة كلماتي بشكل صحيح، أو لم يرغب البعض في فهمها من اللحظة الأولى.

"يعرفني الناس جيداً، ورغبتنا واضحة في مساعدة العاملين في النادي والمجتمع بشكل عام، لذلك من المنطقي التخلي عن جزء من راتبنا، وهو ما تم إثباته اليوم".

ويأتي حديث كروس بعد البيان الرسمي من ريال مدريد، والذي كشف عن موافقة اللاعبين على تخفيض رواتبهم بنسبة 12% لو تم استكمال الموسم، و20% في حالة الإلغاء بشكل كامل.