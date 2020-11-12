كروس: اللاعبون ليسوا دمى

شن توني كروس لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب ألمانيا هجوماً على الاتحادين الدولي لكرة القدم (فيفا) والأوروبي (يويفا)، زاعماً أنهما يعاملان اللاعبين مثل "الدمى" بزيادة حجم البطولات واستحداث مسابقات جديدة.

وانتقد كروس دوري الأمم الأوروبية الذي انطلق في 2018، إضافة إلى كأس العالم للأندية الموسعة التي كان من المنتظر إقامتها في 2021 قبل تأجيلها بسبب جائحة كوفيد - 19.

وقال: "مع استحداث كل هذه الأشياء الجديدة يبدو أننا مجرد دمى في يد فيفا ويويفا، هذه البطولات استحدثت من أجل امتصاص كل شيء من كل لاعب بدنياً وجني أكبر قدر ممكن من المال".

كما هاجم لاعب الوسط الألماني فكرة دوري السوبر الأوروبي بعد أن كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق الشهر الماضي أنه وافق على مشاركة النادي في دوري مستقبلي يضم أبرز فرق القارة.

ويعتقد كروس أن المسابقات المحلية ودوري أبطال أوروبا "منتجات من الطراز الأول" لا يجب المساس بها.

وأضاف: "عندما تكون الأمور جيدة فتركها على حالها فكرة جيدة".