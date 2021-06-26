كروس: رحيل راموس عن ريال مدريد «تقصير»

أبدى النجم توني كروس لاعب وسط ريال مدريد حزنه الشديد لرحيل سيرخيو راموس نجم الفريق وقائده.

وقال الدولي الألماني أنه كان يتمنى أن يتمسك النادي به وأن يتفاوض معه بشأن عقد جديد، باعتباره أفضل «قائد» في تاريخ «الميرينغي»، وقال: "إنه نوع من التقصير، أن يكون معنا شخص مثله ولا نحتفظ به.

"اندهشت كثيراً لرحيله، لم أكن أتصور أو أتخيل ألا ينهي هذا النجم الكبير مشواره في سانتياغو بيرنابيو، كان أملي كبير في أن يبقى، لأنه ليس فقط لاعب من الطراز الأول، وإنما أيضاً أفضل قائد رأته عيناي، لم يدخر جهداً من أجل مصلحة الفريق، سواء داخل الملعب أو خارجه".

وتابع كروس، الذي يشارك حالياً مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020 قائلاً: "لو سألتم 100 مهاجم عن المدافع الذي يخشونه ويعملون له ألف حساب، ولا يتمنون مواجهته، سيأتي راموس في المقدمة غالباً، وسيكون ردهم: نفضل أن يكون في فريقنا".

كروس واثق من عودة راموس لريال مدريد يوماً ما

وأبدى كروس اقتناعه بأن راموس سيعود يوماً ما إلى بيته في مدريد، مشيراً إلى أنه واثق في أنه سيراه مرة أخرى في ريال مدريد، أياً كان الدور الذي سيلعبه وقتها.