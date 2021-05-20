كروس: ركلة جزاء إشبيلية حرمت ريال مدريد من لقب الليغا

يعتقد لاعب خط الوسط نجم ريال مدريد توني كروس أن ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي تسببت في التعادل مع إشبيلية تشكل اللحظة الحاسمة في تغيير مسار لقب الدوري الإسباني.

وأثارت ركلة الجزاء المحتسبة لإشبيلية في مواجهة ريال مدريد جدلاً واسعاً حين احتسب حكم اللقاء وقتها ركلة جزاء للملكي قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويحتسبها للفريق الأندلسي لوجود لمسة يد على إيدير ميليتاو.

وحول ذلك، قال كروس أنه لا يزال غاضباً من قرار الحكم والذي يعتقد أنه كلف ريال مدريد اللقب.

وفي حديث إلى بودكاست "آينفاك مال لوبين"، قال الألماني: "لست شخصاً يحب أن يشكو كثيراً، لكن في هذه الحالة، كنت منزعجاً للغاية.

"لم يقل (المدرب زين الدين) زيدان أي شيء عن القرارات ودائماً ما يحمي الحكام حين يتم انتقادهم، لذلك، فإن حقيقة أنه ذهب إلى الحكم بعد المباراة كانت علامة على أنه شعر أيضاً بالسرقة، كما فعلت أنا.

"حاول الحكم أن يبرر القرار، لكنه قرار خاطىء وهذا الأمر واضح للغاية برأيي، من النادر جداً أن اختلف مع الحكام وأن أجادلهم بعد المباراة، لكني فعلت ذلك يومها".

وأكد حول ميليتاو: "كان ظهره للكرة ولم يشاهد الكرة، وكشفت الإعادات أن الكرة اتجهت أولاً إلى كتفه ثم ذراعه، قيل أنه إذا ارتدت الكرة من جزء آخر من الجسم فهي ليست لمسة يد.

"مراجعة الحادثة مرة أخرى كان كافياً لاتخاذ القرار الصحيح، لأن الحكم لم يطلق صافرته إلا بعد مشاهدتها بالتصوير البطيء وكان عليه إدراك ذلك".

يذكر أن المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني ستكون الحاسمة للقب، وفي حال فاز أتلتيكو مدريد على بلد الوليد فإنه سيتوج باللقب، فيما يتوجب على ريال مدريد تحقيق النصر على فياريال وتعثر الروخيبلانكوس حتى يظفر باللقب.