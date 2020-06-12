كروس: رونالدو أفضل من زاملته

أكد توني كروس، نجم وسط ريال مدريد، أن كريستيانو رونالدو، زميله السابق في الفريق الملكي، هو أفضل من زامله خلال مسيرته.

وقال الدولي الألماني في تصريحات لقناة «DAZN» الألمانية: «زاملت مع العديد من اللاعبين الرائعين في مختلف الفرق ومنتخب ألمانيا، لكن كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأفضل.

«عليك فقط أن تقول الحقيقة كما هي، لست بحاجة لشرح أي شيء، فرونالدو هو الأفضل، حقق إنجازات كبيرة على المستويين الفردي والجماعي خلال السنوات الماضية».

وفي ذات السياق، اعترف كروس بأن إيدين هازارد، الوافد إلى ريال مطلع الموسم، قادماً من تشيلسي، هو الأقرب له حالياً.

وتحدث كروس عن عودة الدوري الإسباني من جديد، والصراع الشرس بين ريال مدريد وبرشلونة على اللقب، بعد فترة توقف طويلة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وعلق كروس على المنافسة الشرسة، قائلاً: «فزنا على برشلونة قبل كورونا، ثم خسرنا في الأسبوع التالي، وعدنا للمركز الثاني».

واستمر: «بصراحة، هذا أزعجني كثيراً، الكل في ريال مدريد يريد أن يبقى في الصدارة، لن نرضى بالمركز الثاني أبداً».