كروس: سواريز وجيرارد حاولا إقناعي بالانتقال إلى ليفربول

قال نجم وسط ريال مدريد توني كروس أن لويس سواريز وستيفن جيرارد حاولا إقناعه بالانتقال إلى ليفربول في صيف 2014.

وكان الدولي الألماني قد انتقل إلى ريال مدريد قادماً من بايرن ميونيخ بعد نهاية مونديال البرازيل 2014 في صفقة قدرت بحوالي 25 مليون يورو فقط.

وحول ذلك، قال كروس أن انتقاله إلى الملكي لم يحصل بسهولة، حيث سعت عدة أندية إنجليزية لضمه أبرزها مانشستر يونايتد وليفربول.

وأوضح: "بالنسبة لليفربول لم يكن هناك تواصل مباشر مع النادي، لكنهما عرضا علي الانتقال وأخبراني عن المزيد من النادي والأجواء الموجودة هناك.

"المضحك في الأمر هو أن سواريز نفسه كان على وشك المغادرة إلى برشلونة، حيث أراد بناء مشروعه الخاص بعيداً عن ليفربول.

"الفرصة من أجل التدرب مع (جوسيب) غوارديولا مرة أخرى تبدو ضئيلة، لا أعتقد أنه هو من تسبب في رحيلي عن بايرن ميونيخ، وعقدي مع ريال مدريد سيمنع ذهابي لإنجلترا قريباً.

"أريد أن أنهي مسيرتي في ريال مدريد، لذلك أقول أنه من غير المرجح رحيلي، وبالنسبة لغوارديولا فأنا على اتصال معه وما زالت تربطنا علاقة مميزة".

يذكر أن كروس أعلن أنه سيعتزل كرة القدم بعد نهاية كأس العالم 2022، حيث يرى أن سنه وقتها سيكون مناسباً لإنهاء مسيرته.