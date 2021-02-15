كروس: قد لا يفيدنا الفوز بجميع المباريات المتبقية

قال نجم وسط ريال مدريد توني كروس أن حتى الفوز بجميع المباريات المتبقية قد لا يكون كافياً لمنح الملكي لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ونجح ريال في مواصلة انتصاراته، بفوزه المستحق على فالنسيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، لحساب المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري.

وعقب اللقاء، تحدث مسجل الهدف الثاني وأحد أفضل لاعبي الملكي هذا الموسم عن صعوبة التتويج باللقب في ظل تألق أتلتيكو مدريد وتحسن مستوى برشلونة.

وقال كروس: "لا أفهم ما يحدث، هناك الكثير من الإصابات في الفريق، أنا قلق بشأنها، عندما أفقد لاعباً، كالمدرب يزعجني ذلك بشدة، إنها انتكاسة، أنا آسف جداً لما حدث لـ (داني) كارفاخال.

"علينا أن ننسى الخط السيء الذي لازمنا في الآونة الأخيرة، في كل مباراة نلعبها، يجب أن نحاول الفوز بالنقاط الثلاث، هذا هو الهدف، والباقي هو ما يفعله الآخرون.

"علينا أن نفكر في المباراة القادمة ونحاول الفوز دائماً، أحب تسجيل الأهداف بالطبع، لكن لدي أشياء أخرى أفعلها للفريق ولمساعدته، الهدف لم يكن سيئاً على ما أعتقد أليس كذلك؟ كان إيجابياً.

"الإصابات؟ هذا يقلقنا كثيراً، بالطبع نفتقد لاعبين مهمين لنفس السبب، أفسدت الإصابات أشياء كثيرة، خاصة لأن كارفاخال على وجه الخصوص عاد من ثلاث إصابات متتالية وهذا ليس جيداً".

وحول منافسة أتلتيكو مدريد قال: "سيكون من الضروري الفوز بجميع المباريات القادمة للتفوق عليه وتجاوزه على مستوى النقاط، يمكن أن نكون قد فزنا بكل شيء بالفعل وفي النهاية لا نحقق اللقب، لكن علينا التركيز بما نقوم به".

بهذا الفوز، يواصل ريال مدريد مطاردة المتصدر أتلتيكو مدريد، ليصل إلى النقطة 49 في المركز الثاني بفارق خمس نقاط ومباراتين أقل للروخيبلانكوس.