كروس مستاء من الإعلام الإسباني

أبدى توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، غضبه من الانتقادات الهائلة التي تعرض لها من الجماهير ووسائل الإعلام الإسبانية بسبب موقفه السلبي بشأن تقليص الرواتب في ظل أزمة تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

وكان الإعلام الإسباني قد انتقد اعتراض الألماني (30 عاماً) على سياسية خفض الرواتب، بعدما صرح اللاعب «تقليص الراتب يبدو كتبرع للا شيء أو للنادي.. رغم أنه ليس ضرورياً هنا، أؤيد دفع الأندية للرواتب كاملة، وكل شخص يقدم أشياء معقولة بها».

ووفقاً لموقع «ديفنساسنترال»، فإن توني كروس مستاء للغاية من معاملة الصحافة الإسبانية للتصريحات التي أطلقها مؤخرا على خفض الرواتب، وأشار إلى أن لاعب الوسط يرى أن الإعلام الإسباني أخرج التصريحات من سياقها، وتسببت في تعرضه لانتقادات شديدة.

ووصفت وسائل الإعلام والجماهير النجم الشهير الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل بأنه غير واقعي.

وقال توماس رونسيرو من صحيفة «آس» الإسبانية الشهيرة وذلك في أحد البرامج التلفزيونية «يجب عليه أن يكون واقعياً، أظهر تبلداً جرحني، أظهر كروس أنه لا يبالي بالمكان الذي يعمل فيه ويحصل منه على الراتب».

وأوضح حارس المرمى والمدرب السابق خورخي دي أليساندرو في تصريحات بنفس البرنامج «كان رأيه كصفعة على الوجه، هذا الرجل يعيش في فقاعة، يعيش في عالم آخر».