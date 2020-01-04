كروس ورقة ريال مدريد الجديدة لضم بوغبا

قد يعرض ريال مدريد لاعب خط وسطه توني كروس في صفقة ضم بول بوغبا من مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية 2020، وفقاً لتقارير إعلامية.

وعاد الدولي الفرنسي من الإصابة مؤخراً، لكنه لم يخض المباراتين أمام بيرنلي وآرسنال، فيما قال المدرب أولي غونار سولشاير أنه صحياً لا يزال على خلاف ما يرام.

وتقيد تقارير صحيفة "ذا سن" البريطانية بأن ريال مدريد سينتهج سياسة أخرى لضم بوغبا، بإغراء جديد قد يقدمه ليونايتد من أجل الظفر بخدمات الفرنسي هذا الشهر.

وأفادت تقارير بأن يوفنتوس، نادي اللاعب السابق مهتم أيضاً ببطل كأس العالم مع فرنسا، بينما يدخل العمالقة الإسبان في الصفقة بثقل أكبر.

وقد يعرض الميرينغي نجم الوسط كروس المقدرة قيمته بـ 54 مليون جنيه استرليني على موقع "ترانسفير ماركت"، من أجل التوقيع مع الفرنسي.

وأراد كروس البالغ من العمر 29 عاماً من قبل الانضمام إلى الشياطين الحمر حينما غادر بايرن ميونيخ، لكنه انتقل إلى ريال مدريد في نهاية المطاف، وقال أنه كان قريباً من يونايتد في ذلك التوقيت لكن الأمر لم يفلح بالنهاية.

وقد يعرض مدريد كروس في الصفقة من أجل تخفيض المبلغ المالي الذي يطلبه يونايتد للتخلي عن بوغبا.