كروس يتحدث عن مشاكله مع بايرن ميونيخ

كشف توني كروس، نجم ريال مدريد، عن طبيعة المشاكل التي جمعته بناديه السابق بايرن ميونيخ وأدت إلى رحيله إلى إسبانيا.

وانضم الدولي الألماني لريال مدريد في 2014 بعد التتويج بكأس العالم مقابل 25 مليون يورو بعد رفضه تجديد عقده.

وأوضح كروس بعضاً من ملامح الأزمة في الفيلم الذي يحكي سيرته الشخصية ويعرض في السينمات خلال الأيام المقبلة.

وقال نجم الوسط: "قيل لي مراراً وتكراراً كم أنا لاعب رائع وأقوم بالمطلوب، لكني لم أكن أشارك، وعندما وقعت عقداً جديداً أخبرني (كارل هاينتز) رومينيغيه أن يجب أن ألعب أفضل".

وأضافت والدة اللاعب: "فضل الحياة في ليفركوزن، كانت هناك روح جماعية أفضل وتواصل بين الفريق، في ميونيخ الوضع لم يكن كذلك".

وتحدث أولي هونيس، رئيس بايرن ميونيخ، عن واقعة انتقاده لكروس بسبب رفضه تسديد ركلة جزاء في نهائي دوري الأبطال 2012.

وقال هونيس: "توني لاعب سوبر، ولا يمكن للاعب مهما كانت إمكانياته أن يتحمل المسؤولية بمفرده، ربما كان القرار خاطئاً".

ونجح كروس في التتويج ثلاث مرات متتالية بلقب دوري الأبطال مع ريال مدريد منذ انضمامه في 2014.