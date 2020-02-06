كروس يحدد موعد رحيله عن ريال مدريد والاعتزال

كشف توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، أن عقده الحالي، قد يكون الأخير له على المدى البعيد بمسيرته الاحترافية.

ويرتبط النجم الألماني بعقد مع ريال يمتد حتى صيف 2023، ويبدو أنه سيكون له الأخير مع الملكي، وسيدرس بعدها فكرة الاعتزال عندما يكون عمره 33 عاماً وقتها.

وقال كروس في تصريحات صحفية: "لست اللاعب الذي يستمر في ممارسة كرة القدم حتى 38 سنة، الآن عقدي ينتهي مع ريال في صيف 2023 ولن أوقع على أي عقد آخر طويل المدى".

وأضاف: "عمري وقتها سيصل إلى 33 عاماً، سيكون الوقت المناسب لما أريد فعله بدون الارتباط بأي عقد طويل، لأنها ستكون اللحظة التي أقترب فيها من الاعتزال".

وأما عن خروج الثنائي ماتس هوميلز وتوماس مولر من قائمة منتخب ألمانيا: "المدرب (يواكيم لوف) لم يستبعدهما لسوء المستوى، الخطوة جاءت لرغبته في السير نحو توجه جديد.

"لا أتوقع عودتهما لمنتخب ألمانيا بكل أمانة، لأننا سنسير على نفس الطريق الحالي لأن الأمور جيدة في الوقت الحالي ولا توجد أي مشاكل".

يذكر أن كروس يلعب لريال مدريد منذ عام 2014 بعد انضمامه إليه من بايرن ميونيخ، وفاز معه بلقب الدوري الإسباني مرة وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات.