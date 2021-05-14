كروس يغيب عن ريال مدريد بسبب فيروس كورونا

أوضح بيان رسمي من ريال مدريد خضوع نجم خط الوسط توني كروس للعزل بعد مخالطته لشخص تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا.

ويعاني النادي الملكي من العديد من الغيابات بسبب تعاقب الإصابات.

وقال البيان أن الدولي الألماني يخضع حالياً للعزل بعد مخالطته لمصاب بالفيروس، مع أن تحليل اللاعب أتى سلبياً.

ولم يتم الكشف عن موقف كروس من المشاركة في المباراة القادمة يوم الأحد أمام أتلتيك بلباو ضمن الدوري الإسباني.

وغاب نجم الوسط عن لقاء ريال مدريد أمس الخميس مع غرناطة، والذي انتهى بفوز لاعبي المدرب زين الدين زيدان بنتيجة 4-1.

وفقد ريال مدريد في الأيام الأخيرة فيديريكو فالفيردي بسبب العزل كذلك بعد مخالطته لشخص مصاب بالفيروس، ورغم أن التحاليل الأولى كانت سلبية، إلا أنه تحول لإيجابي بعدها.

ويحتاج ريال مدريد للفوز في المباراتين المتبقيتين من الدوري الإسباني وتعثر أتلتيكو مدريد من أجل الحفاظ على اللقب الذي فاز به الموسم الماضي.