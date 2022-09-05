كروس ينتقد كاسيميرو بعد انتقاله لمانشستر يونايتد

وجه النجم الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد انتقاداً مبطناً لزميله السابق البرازيلي كاسيميرو المنتقل حديثاً لصفوف مانشستر يونايتد.

ويرى اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً أن الأندية الإنجليزية لم تحقق النجاحات المأمولة رغم ضخ الأموال الهائل والإنفاق البذخ على التعاقدات خلال المواسم الماضية.

وأنفقت أندية البريمير ليغ مجتمعة 1.9 مليار جنيه استرليني خلال نافذة الانتقالات الصيفية التي أغلقت أبوابها مطلع الشهر الجاري، وهو رقم قياسي.

ورحل كاسيميرو تحديداً عن ريال مدريد صوب مانشستر يونايتد في صفقة وصلت قيمتها لنحو 59 مليون جنيه الشهر المنصرم، رغم أن الفريق الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا الحالي.

ماذا قال كروس عن كاسيميرو ؟

وقال كروس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم تفز أندية الدوري الإنجليزي بأي لقب دولي هذا العام.

"الإيرادات القادمة من حقوق البث التلفزيوني هائلة في إنجلترا منذ سنوات مقارنة بالدول الأخرى، لكنها لم تنفع في منحهم الأفضلية أوروبياً.

"أشكر الله أن العديد من اللاعبين لا يفكرون بالأجور مقارنة مع فرصة الظفر بالبطولات (في إشارة لكاسيميرو)."

يذكر أن اللاعب البرازيلي شدد في الأيام الماضية على أن انتقاله إلى مانشستر يونايتد لم يكن بسبب المال، علماً بأن صاحب الثلاثين عاماً وقع على عقدٍ مغرٍ لمدة 4 مواسم مع العملاق الإنجليزي.