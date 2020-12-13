كريستال بالاس يجبر توتنهام على التعادل

تعادل توتنهام مع مستضيفه كريستال بالاس بهدف لكلٍ منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب سيلهيرست بارك لحساب المرحلة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم سبيرز عبر هاري كاين في الدقيقة 23.

في الشوط الثاني انكمش توتنهام كثيراً وبات أداؤه دفاعياً، وبعد ضغط قوي من أصحاب الأرض، جاء هدف التعادل في الدقيقة 81 عبر جيفري شلوب.

بهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي يواجه فولهام.

فيما ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 17 نقطة ليرتقي إلى المركز الحادي عشر.