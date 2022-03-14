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كريستال بالاس يقدم خدمة كبيرة لليفربول بالتعادل مع مانشستر سيتي

منشور 14 آذار / مارس 2022 - 09:53
بالاس يجبر سيتي على التعادل (المصدر: حساب الدوري الإنجليزي الرسمي على تويتر)
بالاس يجبر سيتي على التعادل (المصدر: حساب الدوري الإنجليزي الرسمي على تويتر)

تعادل مانشستر سيتي دون أهداف مع مستضيفه كريستال بالاس ليلة الاثنين في لقاء صعب أقيم على ملعب سيلهيرست بارك ضمن المرحلة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتناوب لاعبو سيتي في إهدار الفرص المحققة وسط أداء دفاعي محكم من فريق المدرب الفرنسي باتريك فييرا.

وعجز لاعبو المدرب جوسيب غوارديولا عن زيارة الشباك ليهدروا نقطتين ثمينتين في سباق الظفر بلقب الدوري.

مانشستر سيتي يضع نفسه في موقف حرج

بهذا التعادل المخيب، رفع مان سيتي رصيده إلى 70 نقطة من 29 مباراة، بفارق 4 نقاط عن ليفربول ثاني الترتيب العام وأقرب مطارديه الذي خاض بدوره 28 لقاء.

أما كريستال بالاس، فرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الحادي عشر من 29 مباراة.

كلمات دالة:مانشستر سيتيكريستال بالاسالدوري الإنجليزي

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