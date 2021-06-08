كريستيانو رونالدو متهم بغسيل الأموال

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، متهم بانتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال على غرار ماسيميليانو آليغري، المدير الفني الجديد للفريق.

ونقل موقع "توتوميركاتوويب" عن صحيفة "لا فيريتا" الإيطالية، أن المدير الفني الجديد-القديم ليوفي، آليغري، ليس الوحيد المتهم بانتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال.

رونالدو وآليغري ضمن المتهمين

وأضاف الموقع أن رونالدو ضمن المتهمين، بعدما قام النجم البرتغالي بثلاث عمليات سحب نقدي، بمجموع 220 ألف يورو خلال الفترة ما بين ديسمبر 2020 وفبراير 2021.

وكشفت "لا فيريتا" قبل أيام، عن وجود تحقيقات بخصوص عمليات نقل أموال تخص مدرب يوفنتوس متعلقة بالمراهنات.

وقال التقرير أن آليغري تلقى أموالاً في حسابه من شركة مالطية تحت التحقيق بتهمة الاحتيال والتهرب من الضرائب، ولها علاقات مع المافيا.

ورد المدير الفني في بيان رسمي، أول أمس الأحد، على هذه الاتهامات بأنه غير مرتبط بأي نشاط غير قانوني، بقوله: "بالإشارة إلى ما نُشر عني، أعلن أنه ليست لي علاقة بأي نشاط غير قانوني، وبأي انتهاك لمكافحة غسيل الأموال".