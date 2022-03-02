كريستيانو رونالدو يؤخر اعتزاله حتى يلعب إلى جانب ابنه

قال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد أنه يدرس تأخير اعتزاله لأطول فترة ممكنة من أجل ابنه كريستيانو جونيور.

ويلعب ابن الهداف البرتغالي في أكاديمية مانشستر يونايتد وقد اعترف الفائز بالكرة الذهبية في 5 مناسبات أن ابنه طلب منه أن يؤخر اعتزاله.

وصرح رونالدو: "قال ابني لي: أبي انتظر بضعة سنوات أخرى، أريد أن ألعب إلى جانبك."

ويرتبط صاحب الـ 37 عاماً بعقدٍ مع فريق الشياطين الحمر سينتهي في صيف العام 2023 مع إمكانية تمديده لموسم آخر.

وسجل نجم سبورتينغ لشبونة وريال مدريد ويوفنتوس السابق لمانشستر يونايتد هذا الموسم 9 أهداف في 22 مباراة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.